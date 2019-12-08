Куницкая проиграла Лэдд техническим нокаутом
В Вашингтоне (округ Колумбия, США) завершился бой на турнире UFC on ESPN 7 между россиянкой Яной Куницкой и американкой Аспен Лэдд.
Россиянка проиграла техническим нокаутом в третьем раунде.
Таким образом, Куницкая потерпела пятое поражение в профессиональной карьере при 12 победах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. В UFC Куницкая провела три боя, в которых одержала две победы и потерпела два поражения.
Аспин Лэдд провела в ММА 10 боёв, одержав в них 9 побед и один раз потерпев поражение.
В канун поединка вес Яны составил 61,2 кг, в то время как Лэдд показала на взвешивании 61,6 кг.
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