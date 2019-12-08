Джермалл Чарло нокаутировал Хогана

В Нью-Йорке завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стало противостояние в среднем весе. Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло защищал титул от посягательств Денниса Хогана из Ирландии.
Претендент пытался захватить инициативу в стартовых раундах, но вскоре Чарло приспособился к сопернику и постепенно взял контроль над поединком. В четвёртой трёхминутке Чарло поймал соперника жёстким апперкотом и отправил в нокдаун. Но добить не сумел. Развязка наступила в седьмом раунде: Чарло в очередной раз переиграл соперника и левым боковым отправил на канвас. Хоган сумел встать, но рефери принял решение остановить бой. Победа Чарло техническим нокаутом.
Напомним, в соглавном событии турнира Матвей Коробов проиграл Крису Юбэнку, не сумев продолжить бой из-за травмы.
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