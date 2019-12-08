Уайлдер — о победе Джошуа: метод Кличко

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа за бой с Энди Руисом. Британец одержал победу решением судей, но добыл её в очень скучной манере.
«Джошуа сделал то, что должен был сделать для победы. Он бегал по рингу. В его тренировочном лагере побывал Кличко, и мы увидели в Энтони многое от Кличко. Он только и делал, что пробивал джеб, а затем захватывал соперника.
У него была ментальность выживающего. Он использовал метод Кличко. Разница в том, что у меня ментальность монстра, воина, короля и императора. Если он называет себя королём, то он на светлой стороне. Бокс — жестокий спорт, именно так я к этому и отношусь. На ринге не буду показывать кому-либо свою любовь", — приводит слова американца BoxingScene.
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