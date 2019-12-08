Волков: хорошо, что А. Емельяненко хоть знает мою фамилию, большая честь

Боец UFC Александр Волков с иронией прокомментировал недавние слова Александра Емельяненко. Последний заявил о том, что ему под силу справиться с любым российским тяжеловесом, в том числе, с Волковым.
«Меня не удивили такие заявления. Он всегда был таким. Хорошо хотя бы, что сейчас он знает мою фамилию. Некоторое время назад он говорил, что не знает таких бойцов как Волков и Олейник. Сейчас он меня знает, для меня это уже большая честь. Хорошо, что он в принципе знает о моём существовании. Что касается его боя с Кокляевым, меня не сильно расстраивает, что у таких поединков есть популярность. Это не выпад в сторону ММА, это выпад в сторону бокса. Из боксёрского ивента сделали шоу, которое очень далеко от спорта. Обидно за боксёров, которые долго идут к титульным боям», — рассказал Волков в интервью, размещённом на YouTube-канале События в мире бокса и ММА.
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