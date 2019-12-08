Бивол прокомментировал результат боя Поветкин — Хантер

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от ничьей в поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера. По словам россиянина, счёт судей полностью отразил происходившее на ринге.

«Согласен со счётом. Бой был равным. Первые раунды были за Хантером. В середине боя мне нравился больше Поветкин. А концовку Хантер хорошо себя показал. Думаю, судей это подкупило. Если судить по картинке боя, то результат справедливый.



Не люблю рассуждать на тему, есть ли смысл продолжать Поветкину карьеру, а также есть ли у него шансы на пояс. Это ему решать. Александр — взрослый, сорокалетний мужчина. Надо судить по ощущениям, у всех разный организм. Кому-то в 35 лет тяжело выходить на ринг, а кому-то в 40 лет нормально. Судя по бою, Хантер — молодой парень, а в итоге Поветкин с ним на равных отбоксировал», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.