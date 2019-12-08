Билостенный: если бы бой Поветкина и Хантера прошёл в России, всё было бы иначе

Российски боец ММА Сергей Билостенный поделился впечатлениями от поединка Александра Поветкина и Майкла Хантера, завершившегося ничьей. По мнению Билостенного, место проведения боя сыграло решающую роль.



«Ничью дали заслуженно. Российский боковой судья сыграл свою роль – наконец-то. Обычно этот фактор работает против нас, но в этот раз он сработал в нашу сторону. На темпе боя сказалась выносливость Александра, он чуть упала к крайним раундам. Я понимаю, что он ощущал. В Абу-Даби такой климатический пояс, что там некомфортно даже бегать, а в бою Александру приходилось выполнять такой объём работы. Соперник либо тренировался в таких же условиях, либо прямо там. Он неплохо дышал. Достаточно взглянуть на потоотделение во время боя: Хантер не особо потел, а Поветкин был просто красным, пот лил дождём.



Локация боя сыграла свою роль. Если бы бой проходил в России, всё могло быть по-другому. В перерывах между раундами, когда подносили камеры к бойцам, Александр с удивлением говорил: «Я подустал». Могу сказать, по личному опыту, что бой как будто проходил в сауне. Был уверен, что бой станет проходным для Поветкина, но климатические условия наложили свой отпечаток.



Был опасный момент, когда у Хантера в 11-м раунде прошло несколько удачных серий, и Сашу заболтало. Я удивляюсь, как он собрался в 12-м раунде, вышел и очень спокойно отбоксировал. Когда я такое вижу, понимаю, что этот человек бывал в таких непростых ситуациях и легко находит решения для того, чтобы кардинально их изменить. Я восхищён.



Сетовать на возраст Поветкина не стоит. Те, кто этим занимается, наверное, не понимают ничего в тяжёлом дивизионе. Тяжеловесы расцветают позже остальных. Александр, возможно, скоро завершит карьеру, но лишь по причине, что организм устал от нагрузок. Поветкину всё по плечу. Думаю, что будет реванш и нашему боксёру по плечу забрать чемпионский пояс и на такой победной ноте завершать карьеру, чтобы преувеличить своё наследие.



Опыт сказывается на каждом бое Поветкина, когда он оказывается в неприятных ситуациях. Конкретно в этом бою опыт помог Поветкину больше, чем любое из его сильных качеств. Окажись другой боец в такой ситуации в 11-м раунде – он бы его проиграл», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.