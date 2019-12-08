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Руис — о поражении от Джошуа: сказались три месяца вечеринок

Руис — о поражении от Джошуа: сказались три месяца вечеринок
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира Энди Руис прокомментировал поражение от Энтони Джошуа.

«Поражение от Энтони Джошуа? Сказались три месяца вечеринок, что ещё сказать. Из-за лишнего веса я оказался недостаточно подвижным, не мог двигаться так, как хотел. Думаю, что если я стану легче, то буду совершенно другим бойцом.

Что я планирую поменять, если будет реванш с Джошуа? Я буду слушаться тренера и отца. Отнесусь к поединку серьёзнее. Я в полном порядке, но немного расстроен. Нужно было их слушать. Но я пробовал тренироваться самостоятельно», — приводит слова Энди Руиса The Sun.

Напомним, Джошуа забирал раунд за раундом и спокойно довёл поединок до победы. Счёт судей — 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, Джошуа взял у Руиса реванш, вернул титулы и снова стал чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.

Напомним, первая встреча соперников прошла в июне 2019 года. Тогда Руис добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

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