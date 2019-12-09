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«Это грабёж». Менеджер Хантера жёстко раскритиковал судей боя с Поветкиным

«Это грабёж». Менеджер Хантера жёстко раскритиковал судей боя с Поветкиным
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Мартин Миколайчак, менеджер американского боксёра Майкла Хантера, прокомментировал ничейный результат поединка подопечного с россиянином Александром Поветкиным.

Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA с участием 40-летнего Поветкина и 31-летнего Хантера прошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и завершился вничью. По итогам боя российский судья Юрий Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья присудил победу Хантеру со счётом 115:113, а третий судья поставил ничейные оценки: 114:114.

По мнению Миколайчака, Хантера следовало признать победителем поединка.

«Мы выиграли этот бой. Это грабёж», — приводит слова менеджера «Р-Спорт».

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