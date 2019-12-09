«Это грабёж». Менеджер Хантера жёстко раскритиковал судей боя с Поветкиным
Мартин Миколайчак, менеджер американского боксёра Майкла Хантера, прокомментировал ничейный результат поединка подопечного с россиянином Александром Поветкиным.
Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA с участием 40-летнего Поветкина и 31-летнего Хантера прошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и завершился вничью. По итогам боя российский судья Юрий Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья присудил победу Хантеру со счётом 115:113, а третий судья поставил ничейные оценки: 114:114.
По мнению Миколайчака, Хантера следовало признать победителем поединка.
«Мы выиграли этот бой. Это грабёж», — приводит слова менеджера «Р-Спорт».
Российский судья объяснил, почему отдал победу Поветкину в бою с Хантером
- 9 декабря 2019
-
16:20
-
15:49
-
15:30
-
15:02
-
14:21
-
14:00
-
13:00
-
12:20
-
12:00
-
11:18
-
10:29
-
09:36
-
09:24
-
00:25
- 8 декабря 2019
-
23:29
-
21:55
-
20:24
-
19:52
-
17:19
-
17:16
-
16:45
-
16:11
-
15:45
-
14:34
-
14:23
-
13:32
-
13:23
-
12:37
-
12:27
-
11:29
-
10:24
-
10:18
-
10:10
-
09:24
-
09:17
Партнерский контент