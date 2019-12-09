Экс-чемпион мира Дэнни Гарсия встретится с Редкачем
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия проведёт следующий поединок 25 января. Его соперником станет украинский боксёр Иван Редкач, сообщает BoxingScene. Поединок пройдёт на арене Barclays Center и станет главным событием вечера.
Гарсия потерял титул в сентябре 2018 года, когда проиграл Шону Портеру. После он провёл лишь один поединок. В апреле 2019 года Дэнни нокаутировал Эдриана Гранадоса. Что касается Редкача, то 33-летний боец предыдущий бой провёл в июне 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-чемпиона мира Девона Александера.
Ранее не исключалось, что Гарсия может стать следующим соперником чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, но, судя по всему, стороны не договорились о контракте.
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