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Пельмень — о себе и Кокляеве: пролетели над гнездом кукушки

Пельмень — о себе и Кокляеве: пролетели над гнездом кукушки
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Василий Камоцкий, более известный как Пельмень, выложил на своей странице в «Инстаграме» совместное фото со стронгменом Михаилом Кокляевым. Фотографию сопровождала короткая запись.

«Два человека, которые пролетели над гнездом кукушки! Дядя Миша, мы победим», — написал Камоцкий.

Соответствующий пост можно увидеть на его странице в «Инстаграме».

Очевидно, что Камоцкий имел ввиду недавние поражения. Напомним, в минувшие выходные, Пельмень, участвовавший во фрик-шоу — так называемом чемпионате по пощёчинам, проиграл нокаутом. А в минувшем месяце Михаил Кокляев провёл дебютный бой в боксе. Тогда он уже в первом раунде проиграл известному бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко.

Чемпион по пощёчинам Пельмень проиграл нокаутом
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