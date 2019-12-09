Пельмень — о себе и Кокляеве: пролетели над гнездом кукушки

Василий Камоцкий, более известный как Пельмень, выложил на своей странице в «Инстаграме» совместное фото со стронгменом Михаилом Кокляевым. Фотографию сопровождала короткая запись.

«Два человека, которые пролетели над гнездом кукушки! Дядя Миша, мы победим», — написал Камоцкий.

Соответствующий пост можно увидеть на его странице в «Инстаграме».

Очевидно, что Камоцкий имел ввиду недавние поражения. Напомним, в минувшие выходные, Пельмень, участвовавший во фрик-шоу — так называемом чемпионате по пощёчинам, проиграл нокаутом. А в минувшем месяце Михаил Кокляев провёл дебютный бой в боксе. Тогда он уже в первом раунде проиграл известному бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко.