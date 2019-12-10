Россиянин Ульянов проведёт бой с украинцем Адамчуком

Россиянин Алексей Ульянов, который является восьмикратным чемпионом России по тайскому боксу, готовится провести очередной поединок в статусе профи. Ульянов, выступающий в полулёгком весе и занимающий третью строчку рейтинга, выйдет на ринг 21 декабря в голландском городе Арнеме в рамках турнира Glory 74.

Соперником российского бойца станет украинец Сергей Адамчук, занимающий первую строчку рейтинга.

В последнем поединке, который состоялся летом текущего года, Ульянов одержал победу единогласным решением судей (30-26 — трижды) над японцем Масаей Кубо. Адамчук провёл последний бой в ноябре, досрочно победив непобеждённого до этого мексиканца Абрахама Видалеса (ТКО).

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