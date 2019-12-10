Россиянин Ульянов проведёт бой с украинцем Адамчуком

Россиянин Алексей Ульянов, который является восьмикратным чемпионом России по тайскому боксу, готовится провести очередной поединок в статусе профи. Ульянов, выступающий в полулёгком весе и занимающий третью строчку рейтинга, выйдет на ринг 21 декабря в голландском городе Арнеме в рамках турнира Glory 74.
Соперником российского бойца станет украинец Сергей Адамчук, занимающий первую строчку рейтинга.
В последнем поединке, который состоялся летом текущего года, Ульянов одержал победу единогласным решением судей (30-26 — трижды) над японцем Масаей Кубо. Адамчук провёл последний бой в ноябре, досрочно победив непобеждённого до этого мексиканца Абрахама Видалеса (ТКО).
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
- 10 декабря 2019
-
14:01
-
13:39
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:36
-
09:24
-
00:34
-
00:26
- 9 декабря 2019
-
23:26
-
23:20
-
22:29
-
21:58
-
20:59
-
19:51
-
18:40
-
17:47
-
16:20
-
15:49
-
15:30
-
15:02
-
14:21
-
14:00
-
13:00
-
12:20
-
12:00
-
11:18
-
10:29
-
09:36
-
09:24
-
00:25
- 8 декабря 2019
-
23:29
-
21:55
-
20:24