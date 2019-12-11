Махачев выложил в «Инстаграме» совместное фото с Усиком
Боец UFC Ислам Махачев выложил в «Инстаграме» совместное фото с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе Александром Усиком.
Россиянин, как и украинец, побывал на вечере профессионального бокса в Саудовской Аравии, где они и встретились.
«На вечере бокса в Эр-Рияде. Очень хотелось бы посмотреть бои этого человека с топами тяжёлого веса, для меня, как для любителя бокса, очень интересен бой Джошуа-Усик», — написал Махачев.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Ислама в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжёлом весе в октябре 2019 года. Его следующим соперником, вероятнее всего, станет экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора. Этот бой может пройти в феврале.
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