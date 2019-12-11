Уайт: если Хабиб победит Фергюсона, а Конор — Серроне, мы будем думать о реванше

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что бой Хабиба Нурмагоемдова и Тони Фергюсона подтверждён. Уайт отметил, что в случае побед Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в следующих боях в обозримом будущем возможен реванш между этими бойцами.



«Договорённость о бое Хабиба с Фергюсоном достигнута. Если Нурмагомедов победит Фергюсона, а Конор Макгрегор — Дональда Серроне, то на повестке дня будет реванш между Макгрегором и Нурмагомедовым», — сказал Уайт в интервью BT Sport.



Поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 245. Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен пройти 18 апреля в Бруклине.



В последнем для себя поединке Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приёмом Дастина Порье, во второй раз в карьере защитив пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Первая защита титула была в октябре 2018 года в поединке с Конором Макгрегором.