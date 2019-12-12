Тренер Макгрегора рассказал об отличиях в подготовке к боям с Серроне и Хабибом

Оуэн Родди, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сравнил подготовку ирландца к боям с Хабибом Нурмагомедовым и Дональдом Серроне.



«Конор Макгрегор очень много работает. У меня есть свои проекты, которые требуют много времени. Когда люди не видят нас вместе, возникают вопросы о том, что происходит. Но мы уже начали тренировочный лагерь. Конор всегда ведёт работу над своей выносливостью и силой. Он следит за формой.



Я рад его возвращению в UFC. В этот раз у нас гораздо лучший тренировочный лагерь. Он гораздо лучше структурирован. Прошлая подготовка была хаотичной и непостоянной. Мы тренируемся два раза в день ежедневно. Утром — тренировки на силу и выносливость, потом — техника. Сейчас уже видно, к чему мы приходим», — приводит слова Оуэна Родди MMAFighting.