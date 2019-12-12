Поветкин рассказал, почему не смог победить Хантера

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал, почему не смог одержать победу над американцем Майклом Хантером.

Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA с участием Поветкина и Хантера прошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и завершился вничью. По итогам боя российский судья Юрий Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья присудил победу Хантеру со счётом 115:113, а третий судья поставил ничейные оценки — 114:114.

«Считаю, много не получилось. Не то чтобы я что-то не рассчитал, просто не пошло. Хотел одно сделать — не получается, второе — тоже не идёт. Не шёл бой.

Моя форма сейчас и форма в 35 лет? Не сказал бы, что она стала хуже. По одному бою судить не надо. Просто как-то не пошёл бой. Беседовали по поводу тренировок на выносливость и силу. Чувствую себя так же, как и в 35.

Будем делать что-то. Не так себя чувствовал, как хотел. Была вялость и усталость. Думаю, это исправим», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.