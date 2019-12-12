Бойца ММА заочно арестовали в Петербурге за изнасилование 13-летней девочки

Таджикский боец смешанных единоборств Салимджон Ширинов был заочно взят под стражу, сообщает «Фонтанка». Ширинов обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки.



Бойцу предъявлено обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Сейчас Ширинов находится в международном розыске.



Сообщается, что девочка подверглась насилию в бессознательном состоянии – девочка была пьяна. С Салимджоном школьница знакома, 4 декабря после ссоры с матерью ушла к нему ночевать. С ним же провела следующий день.



Срок ареста бойца будет исчисляться с момента задержания.



Ширинов выступал в чемпионате по уличным боям «Стрелка». Первый и единственный бой Ширинова состоялся в октябре 2017 года. Он длился три минуты, Ширинов победил.