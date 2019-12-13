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Нурмагомедов пообещал «особенно сильно бить» Фергюсона

Нурмагомедов пообещал «особенно сильно бить» Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, поделился ожиданиями в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится в Нью-Йорке 18 апреля.

«Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников. Я лучше в борьбе, я ещё не падал, у него же были нокдауны. Бить я умею, его буду особенно сильно бить», — приводит слова Хабиба ТАСС.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что между ним и Фергюсоном нет такой вражды, как в случае с Конором Макгрегором, оскорблявшим Хабиба, но признал, что Тони ему не нравится.

«Лично мне он не нравится». Нурмагомедов — о Фергюсоне
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