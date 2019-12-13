Пресс-конференция Хабиба собрала 600 тыс. рублей. Он передал их больному ребёнку

Сегодня, 13 декабря, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проводил платную пресс-конференцию в Краснодаре. Вход на мероприятие стоит 1 тыс. рублей. Боец заранее анонсировал, что все собранные средства пойдут на помощь тяжело больным детям. По итогам общения с болельщиками он выложил пост в «Инстаграме», где сообщил о собранной сумме и о том, кому она будет предназначена.

«Этот маленький мальчик сейчас переживает нелёгкие времена в свои совсем ещё юные годы. Он борется с тяжёлой болезнью, усерднее, чем любой чемпион на ринге. Узнав о его ситуации, мы решили сделать вход на мою конференцию в Краснодаре платным, и все вырученные средства передать родителям этого мальчика. В итоге нам удалось собрать для него 600 тыс. рублей. Быть может сумма и небольшая в его ситуации, но я очень надеюсь, что это поможет облегчить мальчику его положение. Тебе желаю скорейшего выздоровления, Давид.

Пусть всевышний поможет тебе», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».