Кроуфорд оказался немного тяжелее Каваляускаса

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден», состоится турнир по профессиональному боксу. В главном его событии встретятся чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО) и официальный претендент в лице Эгидиюса Каваляускаса (21-0-1, 17 КО). В преддверии противостояния соперники прошли церемонию взвешивания. По её итогам американец оказался немного тяжелее оппонента. Теренс показал вес в 66,7 кг, в то время как Каваляускас потянул на 66,5 кг.

В андеркарде боя состоится ещё один титульный поединок. Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Ричард Комми (29-2, 26 КО) будет защищать пояс от посягательств Теофимо Лопеса (14-0, 11 КО). В канун встречи соперники показали одинаковый вес — 60,9 кг.