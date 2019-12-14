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UFC официально утвердила бой Хабиба и Фергюсона, он пройдёт на турнире UFC 249

UFC официально утвердила бой Хабиба и Фергюсона, он пройдёт на турнире UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC опубликовала первый официальный постер поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона организации Тони Фергюсона.

Поединок состоится в Бруклине 18 апреля 2020 года на номерном турнире организации UFC 249.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» UFC.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 12 побед в 12 боях в UFC. В последнем поединке Нурмагомедов победил удушающим приёмом Дастина Порье. Для Хабиба это была вторая успешная защита титула.

У Фергюсона 25 побед и 3 поражения, и последние 12 схваток он выиграл. В последнем поединке Фергюсон техническим нокаутом победил Дональда Серроне. Для UFC это уже пятая попытка организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона.

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