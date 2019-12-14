Превью UFC 245: Усман — Ковингтон

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245. Турнир примечателен тем, что на нём пройдёт сразу три титульных поединка — в полусреднем, полулёгком и женском легчайшем весе. Титулы будут защищать Камару Усман, Макс Холлоуэй и Аманда Нуньес.
В главном поединке турнира чемпион организации Камару Усман будет защищать титул в поединке с одним из ярчайших трештокеров UFC Колби Ковингтоном.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этого поединка.
UFC 245
Основной кард
Камару Усман (чемпион) — Колби Ковингтон (№ 2) — полусредний вес
Макс Холлоуэй (чемпион) — Алекс Волкановски (№ 1) — полулёгкий вес
Аманда Нуньес (чемпион) — Жермейн де Рандами (№ 1) — женский легчайший вес
Марлон Мораес (№ 3) — Жозе Алду (№ 3) — легчайший вес
Пётр Ян (№ 4) — Юрайя Фейбер (№ 12) — легчайший вес.
Предварительный кард
Джефф Нил (№ 14) — Майк Перри — полусредний вес
Кэтлин Виера (№ 2) — Ирен Алдана (№ 10) — женский легчайший вес
Йен Хейниш (№ 10) — Омари Ахмедов (№ 14) — средний вес
Мэтт Браун — Бен Сондерс — полусредний вес.
Ранний предварительный кард
Чейс Хупер — Дэниэль Теймур — полулёгкий вес
Брэндон Морено (№ 5) — Кай Кара Фрэнс (№ 6) — наилегчайший вес
Джессика Ай (№ 2) — Вивьен Арауджо (№ 5) — женский наилегчайший вес
Пунахеле Сориано — Оскар Пьехота — средний вес.
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