Шлеменко досрочно победил Бранча
В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 7. В его главном событии встречались экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и бывший боец UFC Дэвид Бранч.
Первая минута боя прошла в стойке. Но в середине раунда Бранч провалил Шлеменко в атаке и сумел перевести поединок в партер. Дэвид был близок к тому, чтобы провести удушающий приём, но Александр сумел отзащищаться. В стойке Шлеменко завхатил преимущество и донёс до американца несколько тяжёлых ударов. В конце пятиминутки он зажал Бранча у сетки и за две секунды до окончания раунда провёл приём «гильотина». Таким образом, Александр одержал победу.
Шлеменко сумел реабилитироваться за поражение во встрече с Крисом Ханикаттом в сентябре на турнире во Владивостоке.
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