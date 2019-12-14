Шлеменко досрочно победил Бранча

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 7. В его главном событии встречались экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и бывший боец UFC Дэвид Бранч.

Первая минута боя прошла в стойке. Но в середине раунда Бранч провалил Шлеменко в атаке и сумел перевести поединок в партер. Дэвид был близок к тому, чтобы провести удушающий приём, но Александр сумел отзащищаться. В стойке Шлеменко завхатил преимущество и донёс до американца несколько тяжёлых ударов. В конце пятиминутки он зажал Бранча у сетки и за две секунды до окончания раунда провёл приём «гильотина». Таким образом, Александр одержал победу.

Шлеменко сумел реабилитироваться за поражение во встрече с Крисом Ханикаттом в сентябре на турнире во Владивостоке.