Дацик проиграл Ле Баннеру нокаутом

15 декабря на площадке «Татнефть Арена» в Казани на финале чемпионата мира «Бои по правилам ТНА» одиозный российский боец и известный трештокер Вячеслав Дацик провёл поединок со звездой К-1, легендарным французским супертяжеловесом Жеромом Ле Баннером.



Бой завершился во втором раунде — российский боец пропустил удар по печени и был нокаутирован.



Это поражение стало вторым для Вячеслава Дацика после освобождения из мест лишения свободы — ранее он проиграл блогеру Артёму Тарасову и одержал победу нокаутом над Андреем Кирсановым.



Бой между Дациком и Ле Баннером включал в себя стили карате, муай-тай и кикбоксинг, захваты по правилам боя были запрещены.

Для Жерома Ле Баннера эта победа стала уже девятой подряд в карьере.