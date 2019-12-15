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Дацик проиграл Ле Баннеру нокаутом

Дацик проиграл Ле Баннеру нокаутом
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

15 декабря на площадке «Татнефть Арена» в Казани на финале чемпионата мира «Бои по правилам ТНА» одиозный российский боец и известный трештокер Вячеслав Дацик провёл поединок со звездой К-1, легендарным французским супертяжеловесом Жеромом Ле Баннером.

Бой завершился во втором раунде — российский боец пропустил удар по печени и был нокаутирован.

Это поражение стало вторым для Вячеслава Дацика после освобождения из мест лишения свободы — ранее он проиграл блогеру Артёму Тарасову и одержал победу нокаутом над Андреем Кирсановым.

Бой между Дациком и Ле Баннером включал в себя стили карате, муай-тай и кикбоксинг, захваты по правилам боя были запрещены.

Для Жерома Ле Баннера эта победа стала уже девятой подряд в карьере.

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