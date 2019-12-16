Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайлдер встретился с папой римским. Фото

Уайлдер встретился с папой римским. Фото
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, встретился с главой католической церкви папой римским. Об этом спортсмен сообщил в «Твиттере».

«Для меня большая честь встретиться с папой римским. Он замечательный человек, который олицетворяет настоящую любовь, счастье и мир для всего человечества», — подписал снимок Уайлдер.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» боксёра.

Сообщается, что папа римский присвоил Уайлдеру звание спортивного посла мира, а также поставил автограф на боксёрских перчатках.

Следующим соперником 34-летнего Уайлдера станет 31-летний бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри. Боксёры выйдут на ринг в Лас-Вегасе 22 февраля.

Вдова Мохаммеда Али назвала Уайлдера величайшим боксёром в истории
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019