Уайлдер встретился с папой римским. Фото
Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, встретился с главой католической церкви папой римским. Об этом спортсмен сообщил в «Твиттере».
«Для меня большая честь встретиться с папой римским. Он замечательный человек, который олицетворяет настоящую любовь, счастье и мир для всего человечества», — подписал снимок Уайлдер.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» боксёра.
Сообщается, что папа римский присвоил Уайлдеру звание спортивного посла мира, а также поставил автограф на боксёрских перчатках.
Следующим соперником 34-летнего Уайлдера станет 31-летний бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри. Боксёры выйдут на ринг в Лас-Вегасе 22 февраля.
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