Уайлдер встретился с папой римским. Фото

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, встретился с главой католической церкви папой римским. Об этом спортсмен сообщил в «Твиттере».

«Для меня большая честь встретиться с папой римским. Он замечательный человек, который олицетворяет настоящую любовь, счастье и мир для всего человечества», — подписал снимок Уайлдер.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» боксёра.

Сообщается, что папа римский присвоил Уайлдеру звание спортивного посла мира, а также поставил автограф на боксёрских перчатках.

Следующим соперником 34-летнего Уайлдера станет 31-летний бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри. Боксёры выйдут на ринг в Лас-Вегасе 22 февраля.