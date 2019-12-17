А. Емельяненко отхлестали вениками в бане. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как его исхлестали вениками в бане.
«Люблю баню!» — подписал видео Емельяненко.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.
Ранее Емельяненко показал, из чего обычно состоит его завтрак, а также дал прогноз на гипотетический бой Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера.
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