А. Емельяненко отхлестали вениками в бане. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как его исхлестали вениками в бане.

«Люблю баню!» — подписал видео Емельяненко.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.

Ранее Емельяненко показал, из чего обычно состоит его завтрак, а также дал прогноз на гипотетический бой Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера.



А. Емельяненко показал, что ест на завтрак. Видео