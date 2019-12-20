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Поветкин пожелал удачи в боях Лебедеву и Кудряшову

Поветкин пожелал удачи в боях Лебедеву и Кудряшову
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Завтра, 21 декабря, в Красноярске состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступит бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев. Его соперником станет Табисо Мчуну. В карде этого же турнира подерётся экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов. Россиянин померится силами с Вацлавом Пейсаром.

В преддверии этих поединков удачи Лебедеву и Кудряшову пожелал бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин.

«Завтра, 21 декабря, в Красноярске мой друг Денис Лебедев проведёт свой бой. Желаю ему яркой победы! В этом шоу будет участвовать и Дмитрий Кудряшов. Желаю ему тоже только победы!» — сказал Александр.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Поветкина в «Инстаграме».

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