UFC Fght Night 165. Полный файткард турнира

21 декабря в Пусане (Южная Корея) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165. В главном поединке турнира местная звезда Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби встретится с Фрэнки Эдгаром, принявшим бой на коротком уведомлении после травмы Брайана Ортеги. В соглавном поединке турнира Волкан Оздемир подерётся с Александром Ракичем.
Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.
Основной кард
Фрэнки Эдгар (№ 4) — Чон Чхан Сон «Корейский Зомби» (№ 6) — полулёгкий вес
Волкан Оздемир (№ 8) — Александр Ракич (№ 10) — полутяжёлый вес
Чхве Ту Хо — Шарль Журден — полулёгкий вес
Чон Да Ун — Майк Родригес — полутяжёлый вес
Пак Чон Ён — Марк-Андре Баррио — средний вес
Кан Кён Хо — Лю Пинюань — легчайший вес.
Предварительный кард
Сириль Ган — Таннер Босер — тяжёлый вес
Чхве Сын У — Суман Мохтарян — полулёгкий вес
Дон Хён Ма — Омар Антонио Моралес Феррер — лёгкий вес
Алешандре Пантожа (№ 4) — Мэтт Шнелл (№ 9) — наилегчайший вес
Раони Барселос — Саид Нурмагомедов — легчайший вес
Миранда Грэйнджер — Аманда Лемос — женский минимальный вес
Хэйли Алатен — Райан Бенуа — легчайший вес.
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