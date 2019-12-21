UFC Fght Night 165. Полный файткард турнира

21 декабря в Пусане (Южная Корея) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165. В главном поединке турнира местная звезда Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби встретится с Фрэнки Эдгаром, принявшим бой на коротком уведомлении после травмы Брайана Ортеги. В соглавном поединке турнира Волкан Оздемир подерётся с Александром Ракичем.



Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.



Основной кард



Фрэнки Эдгар (№ 4) — Чон Чхан Сон «Корейский Зомби» (№ 6) — полулёгкий вес

Волкан Оздемир (№ 8) — Александр Ракич (№ 10) — полутяжёлый вес

Чхве Ту Хо — Шарль Журден — полулёгкий вес

Чон Да Ун — Майк Родригес — полутяжёлый вес

Пак Чон Ён — Марк-Андре Баррио — средний вес

Кан Кён Хо — Лю Пинюань — легчайший вес.



Предварительный кард



Сириль Ган — Таннер Босер — тяжёлый вес

Чхве Сын У — Суман Мохтарян — полулёгкий вес

Дон Хён Ма — Омар Антонио Моралес Феррер — лёгкий вес

Алешандре Пантожа (№ 4) — Мэтт Шнелл (№ 9) — наилегчайший вес

Раони Барселос — Саид Нурмагомедов — легчайший вес

Миранда Грэйнджер — Аманда Лемос — женский минимальный вес

Хэйли Алатен — Райан Бенуа — легчайший вес.