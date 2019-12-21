Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. Россиянин принял такое решение после поражения от Табисо Мчуну.
«Ничего не получилось. Откровенно говоря, даже на спаррингах чувствовалось, что что-то не то. Не попадал на спаррингах, ребята были быстрые. Табисо меня ничем не удивил. Я сам себя удивил в плохом смысле. Ничего не пошло. Зажался, не попадал. Ну не попадаю левой, ударь что-то другое, нет, продолжал 12 раундов и промазывал.
Ну, наверное, это просто звоночек. Надо уступать молодым. Есть ещё много дел в жизни. Сделал, что мог, старался. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл? Табисо я должен был выигрывать, но я не выиграл. Что говорить дальше? Нечего. Реванш? Ну, это смешно. Можно, но зачем людей смешить. Бокс в моей крови на всю жизнь. Найду себе другое занятие", — сказал Лебедев в интервью, размещённом на странице промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».
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