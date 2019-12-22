А. Емельяненко ответил Кадырову на вызов на бой

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отреагировал на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Напомним, ранее Кадыров вызвал на бой Емельяненко, однако ещё не определился, в каком виде единоборств хотел бы помериться силами с соперником.
«Флешмоб «вызови Емельяненко на бой» дошёл и до моего друга Рамзана. «Ахмат» — сила», — написал Александр Емельяненко в своём «инстаграме».
Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.
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