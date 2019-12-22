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А. Емельяненко ответил Кадырову на вызов на бой

А. Емельяненко ответил Кадырову на вызов на бой
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отреагировал на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Напомним, ранее Кадыров вызвал на бой Емельяненко, однако ещё не определился, в каком виде единоборств хотел бы помериться силами с соперником.

«Флешмоб «вызови Емельяненко на бой» дошёл и до моего друга Рамзана. «Ахмат» — сила», — написал Александр Емельяненко в своём «инстаграме».

Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.

Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
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