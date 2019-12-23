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Судей боя Кудряшова дисквалифицировали с формулировкой «за неудовлетворительную работу»

Судей боя Кудряшова дисквалифицировали с формулировкой «за неудовлетворительную работу»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Двое из трёх боковых судей поединка российского боксёра Дмитрия Кудряшова и чеха Вацлава Пейсара дисквалифицированы на 1,5 года за неудовлетворительную работу.

Позавчера, 21 декабря, Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей в 10-раундовом рейтинговом поединке, который прошёл в Красноярске. Двое судей отдали победу россиянину — 95:94, 97:93, один — чеху, 97:93.

В четвёртом раунде Кудряшов отправил соперника в нокдаун. Позднее россиянин отмечал, что недоволен выступлением.

«Во исполнение решения апелляционной комиссии департамент профессионального бокса Федерации бокса России дисквалифицирует лицензированных судей Ираклия Малазонию и Семёна Стахеева сроком на 1,5 года без права на обжалование. Основание — неудовлетворительная работа данных судей при вынесении решения на поединке Кудряшов — Пейсар», — сказано в заявлении Федерации бокса России.

Кудряшов: я не судья и не принимаю за них решение
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