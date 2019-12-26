Шестаков: бой с Джексоном не станет для Ф. Емельяненко лёгкой прогулкой

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился мыслями о предстоящем поединке между Фёдором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном, который состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря.
«Ставлю на Фёдора, но думаю, что этот бой не станет для россиянина лёгкой прогулкой. По многим параметрам спортсмены очень близки: Фёдор на два года старше, но статистика побед у россиянина лучше.
Оба легенды смешанных единоборств, оба выходили на ринг против лучших бойцов своего времени и побеждали. Оба отлично чувствуют себя и в стойке, и в партере. Думаю, в этом поединке многое будет зависеть от настроя и физических кондиций спортсменов.
Джексон — базовый борец, впоследствии посвятивший себя боксу, обладает тяжёлым ударом, любит и умеет подключать колени и локти. Важное качество американца — способность экономно тратить силы и оставаться в строю до последних секунд поединка. Не стоит забывать и про титул экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе, которым он владел непродолжительное время в 2007 году.
Козырь же Фёдора Емельяненко — способность нокаутировать соперника как с левой, так и с правой руки, что, в сочетании с быстротой реакции и хладнокровием, — смертельное оружие», — приводят слова Шестакова «Известия».
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