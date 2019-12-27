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Стали известны детали последних боёв в карьере Ф. Емельяненко

Стали известны детали последних боёв в карьере Ф. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Последний бой в карьере российского бойца MMA Фёдора Емельяненко может состояться в Москве в конце 2020 года. Об этом сообщил глава промоушена Bellator Скотт Кокер.

«Я хочу, чтобы Фёдор ушёл на своих условиях. Мы рассчитываем провести последний бой в Москве в конце 2020 года. Если не удастся, то сделаем это в начале 2021 года», — цитирует Кокера ТАСС.

По словам президента, определение конкретной даты во многом будет зависеть от того, как пройдут предстоящие два поединка Емельяненко, не получит ли он каких-либо травм. Следующий бой спортсмен проведёт послезавтра, 29 декабря, в Японии, он встретится с американцем Куинтоном Джексоном.

«Второй поединок мы планируем провести в конце лета или в начале осени будущего года», — добавил Кокер, подчеркнув, что этот бой пройдёт в Европе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Джексон.

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