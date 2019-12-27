Ф. Емельяненко назвал самый памятный бой в карьере

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал, какой поединок стал для него наиболее памятным. Спортсмен выделил бой с бразильцем Антониу Ногейрой за титул чемпиона промоушена Pride, состоявшийся 31 декабря 2004 года.

«Самым запоминающимся стал бой с Антонио Ногейрой за звание чемпиона в Pride», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Следующим соперником Емельяненко станет американец Куинтон Джексон. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Японии послезавтра, 29 декабря.

43-летний Емельяненко последний поединок провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Джексон.

Стали известны детали последних боёв в карьере Ф. Емельяненко