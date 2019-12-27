Джошуа: готов подраться и с Уайлдером, и с Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа признался, что готов провести бой и с Деонтеем Уайлдером, и с Тайсоном Фьюри.
«Я не знаю, с кем хочу драться. Думаю, и с Уайлдером, и с Фьюри. Это не имеет особого значения. Более предпочтительным был бы бой с Деонтеем, потому что он будет титульным. Но Фьюри — очень талантливый боец. Мы бы сражались с ним за звание лучшего британского боксёра. Почему бы и нет? Я готов драться с обоими. Но в 2020 году я мечтаю сразиться за четвёртый чемпионский пояс», — приводит слова Энтони Джошуа Daily Mail.
Отметим, что Деонтей Уайлдер следующий поединок планирует провести с Тайсоном Фьюри. Энтони Джошуа же придётся выбирать между Кубратом Пулевым и Александром Усиком. Первый претендует на титул чемпиона мира по версии IBF, а второй — обязательный претендент по версии WBO.
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