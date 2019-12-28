Вартанян: Фёдор может спокойно выиграть, у Джексона уже нет этого взрыва

Армяно-российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона.
«Противостояние двух ветеранов Pride. У них была карьера: у Джексона — до UFC, у Емельяненко — до Bellator. Это олдскульное противостояние, без трештока, всё чинно-благородно и с уважением друг к другу. Фёдор может спокойно выиграть, у Джексона уже нет этого взрыва. Фёдор будет использовать точные удары, комбинации с переходом в борьбу. Фёдор должен победить.
Нужно ли было снова выходить на ринг? С Джексоном они ровесники. Если есть порох в пороховницах, есть желание, то почему нет. Смело можно выходить на бой и показывать свои лучшие качества. У него есть определённый элемент репутации. Да и финансовая составляющая — немаловажный фактор», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Бой Емельяненко с Джексоном состоится 29 декабря.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.
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