Фёдор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом в первом раунде

В Сайтаме (Япония) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 237, главным событием которого стал бой между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.

Емельяненко сразу же завладел преимуществом и отправил своего соперника в нокаут в первом раунде.

Емельяненко провёл 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 39 побед и потерпел 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся. На счету Джексона 38 побед и 14 поражений в 52 боях.

Ранее в преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин уступил сопернику, показав на весах 109 кг, в то время как вес Джексона составил 120,2 кг.

Напомним, «Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Джексон.