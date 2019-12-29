Ф. Емельяненко: рад, что мне удалось порадовать вас, мои фанаты

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал победу над Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237. Бой состоялся в Сайтаме (Япония) и завершил досрочной победой россиянина в первом раунде.

«Очень рад, что сегодня вновь одержал победу и мне удалось порадовать вас, мои фанаты. Именно здесь, в Японии, произошло моё становление как бойца. Здесь я завоевал вашу любовь, ваше уважение. Сегодня опять рад порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается, и, возможно, это мой последний бой в Японии. Благодарю вас за любовь и поддержку. Хочу поклониться всем, кто болел за меня в России», — сказал Емельяненко после боя.

Емельяненко провёл 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 39 побед и потерпел 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся. На счету Джексона 38 побед и 14 поражений в 52 боях.

Напомним, «Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию боя Ф. Емельяненко — Джексон.