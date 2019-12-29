Мехонцев: все выступления Ф. Емельяненко подкреплены деньгами

Олимпийски чемпион, чемпион мира и победитель первенства европы по боксу Егор Мехонцев поделился мыслями о дальнейшем будущем бойца ММА Фёдора Емельяненко. По словам Мехонцева, Фёдора к выступлениям, вероятнее всего, мотивирует лишь финансовая составляющая.

«Фёдор Емельяненко не такой человек, который закончит карьеру. Думаю, он будет ещё драться. Все его выступления подкреплены деньгами. Он хочет заработать, видимо, у него с деньгами трудности», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Напомним, ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко выступал на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин встретился с другим ветераном смешанных единоборств — Куинтоном Джексоном — и нокаутировал его в первом же раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе, а к завершению карьеры Емельяненко руководство Bellator планирует подготовить турнир в России.