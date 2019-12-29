Ф. Емельяненко посвятил победу над Джексоном дочери

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что посвящает победу над Куинтоном Джексоном дочери Василисе, у которой сегодня, 29 декабря, день рождения.

«Очень рад сегодняшней победе. Сегодня день рождения у моей дочери Василисы. Победу посвящаю ей. Пока ещё не успел поздравить её, только успел принять душ», — сказал Фёдор Емельяненко в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко выступал на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин встретился с другим ветераном смешанных единоборств — Куинтоном Джексоном — и нокаутировал его в первом же раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе, а к завершению карьеры Емельяненко руководство Bellator планирует подготовить турнир в России.