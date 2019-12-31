«Фёдор готов победить любого». Шестаков — о победе Емельяненко над Джексоном

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков прокомментировал итоги поединка россиянина Фёдора Емельяненко и американца Куинтона Джексона. Напомним, 43-летний Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде боя в рамках турнира Bellator в Японии.

«Фёдор сделал прекрасный новогодний подарок своим поклонникам и всему самбистскому сообществу. В техническом плане российский самбист провёл блестящий поединок, с первых секунд пошёл в атаку, владел инициативой, был быстрее, своевременно сокращал и разрывал дистанцию.

Можно много говорить о том, что Джексон уже не тот, каким был в лучшие годы, что сегодня он выступал в непривычном для себя весе, но его бойцовские качества, легендарное боевое прошлое и статистика побед говорят сами за себя. Поэтому эта победа особенно ценна. Сегодняшний бой показал, что Фёдор Емельяненко находится в отличной форме и по-прежнему готов побеждать любых соперников», — цитирует Шестакова ТАСС.

