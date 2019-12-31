Шлеменко объяснил, за счёт чего Ф. Емельяненко победил Джексона

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал итоги поединка россиянина Фёдора Емельяненко и американца Куинтона Джексона. Напомним, 43-летний Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде боя в рамках турнира Bellator в Японии.

«Изначально шансы у Ремпейджа были. Всё-таки он обладает тяжёлым ударом. Хотя с самого начала боя я понял, что скоро всё закончится.

Джексон обладал лишним весом, что ему, на мой взгляд, помешало. Ремпейдж – боец в категории до 93 кг, там у него даже пресс был. А тут я впервые увидел его с животом. Но я не говорю, что Джексон был не готов или он является слабым бойцом. Просто Фёдор очень хорошо умеет справляться с такими тяжёлыми соперниками. Ремпейдж пытался проводить атаки, просто Фёдор не давал ему это сделать.

Для Фёдора этот соперник был удобным. Когда попадается такой удобный соперник, то людям кажется, что эта победа лёгкая. Но это не значит, что любой другой боец выйдет и так же снесёт Ремпейджа. У Фёдора был лучше план», — цитирует Шлеменко «Р-Спорт».



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