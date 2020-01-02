Экс-чемпион мира по боксу Карлос де Леон скончался в возрасте 60 лет

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе пуэрториканец Карлос де Леон ушёл из жизни в возрасте 60 лет, сообщает BoxingScene.

«Мы с грустью сообщаем о внезапной кончине одного из величайших чемпионов в первом тяжёлом весе Карлоса де Леона. Пусть он упокоится с миром», — сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Официальной причиной смерти де Леона указан сердечный приступ. Также сообщается, что в последние годы жизни боксёр испытывал проблемы со здоровьем. Его обнаружили лежащим на полу в доме, а прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

На счету де Леона 53 победы (в том числе 33 нокаутом), восемь поражений и одна ничья в 62 поединках в профессиональном боксе. Последний бой он провёл в 1995 году.