Экс-чемпион мира по боксу Карлос де Леон скончался в возрасте 60 лет
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе пуэрториканец Карлос де Леон ушёл из жизни в возрасте 60 лет, сообщает BoxingScene.
«Мы с грустью сообщаем о внезапной кончине одного из величайших чемпионов в первом тяжёлом весе Карлоса де Леона. Пусть он упокоится с миром», — сказал президент WBC Маурисио Сулейман.
Официальной причиной смерти де Леона указан сердечный приступ. Также сообщается, что в последние годы жизни боксёр испытывал проблемы со здоровьем. Его обнаружили лежащим на полу в доме, а прибывшие по вызову медики констатировали смерть.
На счету де Леона 53 победы (в том числе 33 нокаутом), восемь поражений и одна ничья в 62 поединках в профессиональном боксе. Последний бой он провёл в 1995 году.
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