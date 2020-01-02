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Джошуа: я не боюсь Уайлдера

Джошуа: я не боюсь Уайлдера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о возможном поединке с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

«Меня бы Уайлдеру не удалось нокатуировать в седьмом раунде. Я бы вышел на ринг, чтобы сам нокаутировать его. Это был бы настоящий бой чемпионов. Я бы не позволил ему чувствовать себя комфортно на ринге со мной. Я не боюсь Деонтея Уайлдера, пусть и знаю, что он опасен», — приводит слова Энтони Джошуа Sky Sports.

В следующем поединке Деонтей Уайлдер встретится с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля. Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом).

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