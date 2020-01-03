Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В UFC выложили в YouTube полное видео боя Макгрегор — Альварес

В UFC выложили в YouTube полное видео боя Макгрегор — Альварес
Бокс/ММА / UFC 0

В официальном YouTube-аккаунте UFC Russia выложили полное видео титульного поединка ирландского бойца Конора Макгрегора и американца Эдди Альвареса, который состоялся на турнире организации в Нью-Йорке в ноябре 2016 года и закончился победой Макгрегора.

Видео доступно по ссылке.

Тогда Макгрегор стал чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, однако затем был лишён титула ввиду того, что долго не выходил в октагон. В октябре 2018 года ирландец всё же вернулся в клетку, но уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. На настоящий момент это его последний поединок в смешанных единоборствах. Его следующим соперником станет американец Дональд Серроне. Бойцы сразятся на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

Макгрегор ответил на критику от тренера Серроне. Фото
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020