Шлеменко рассказал о возможном ходе боя А. Емельяненко — Исмаилов

По мнению российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко, Магомед Исмаилов имеет больше шансов на победу в поединке с соотечественником Александром Емельяненко, у которого есть проблемы с борьбой. Спортсмены сразятся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля.
«Считаю, что у Маги даже больше шансов на победу. У Саши есть проблемы с борьбой. Если Мага выберет грамотную тактику… Если он захочет, то может просто залежать до победы. Александр очень плохо встаёт из партера. А у Саши перевес в весе, антропометрии, силе удара.
Главное для Александра — чтобы не получилась картина боя между Фёдором Емельяненко и Ремпейджем (Куинтоном Джексоном. — Прим. «Чемпионата»), где Мага будет Фёдором – более быстрым, а Александр на фоне Маги будет выглядеть чуть-чуть медленнее. А так будет, сто процентов. Тяжеловесы привыкают драться с такими же тяжёлыми соперниками и не учитывают скорости более лёгких оппонентов», — цитирует Шлеменко «Р-Спорт».
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