«Пропустил от Александра — заработал до хрена». Кокляев ест чёрную икру. Видео
Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» видеопоздравление с Новым годом, в котором, в частности, вспомнил, как потерпел поражение нокаутом в боксёрском поединке 29 ноября, в котором его соперником был боец смешанных единоборств 38-летний Александр Емельяненко. Для 41-летнего Кокляева это был дебют в единоборствах.
«Утром мажу бутерброд — как там хейтерский народ?
И икра не лезет в глотку, и компот не льётся в рот.
Ночью стану у окна и стою всю ночь без сна.
Пропустил от Александра — заработал до хрена.
Но, собрав остатки сил, все налоги заплатил.
Всех с наступившим Новым годом», — сказал Кокляев.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» стронгмена.
«Пить или не пить?» Емельяненко лайкнул пост Кокляева, а Исмаилов потроллил в комментариях
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