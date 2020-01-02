«Пропустил от Александра — заработал до хрена». Кокляев ест чёрную икру. Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» видеопоздравление с Новым годом, в котором, в частности, вспомнил, как потерпел поражение нокаутом в боксёрском поединке 29 ноября, в котором его соперником был боец смешанных единоборств 38-летний Александр Емельяненко. Для 41-летнего Кокляева это был дебют в единоборствах.

«Утром мажу бутерброд — как там хейтерский народ?

И икра не лезет в глотку, и компот не льётся в рот.

Ночью стану у окна и стою всю ночь без сна.

Пропустил от Александра — заработал до хрена.

Но, собрав остатки сил, все налоги заплатил.

Всех с наступившим Новым годом», — сказал Кокляев.

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