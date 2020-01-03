Экс-чемпион мира Дж. Паркер намерен провести бой в феврале

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер намерен провести следующий поединок в конце февраля. Об этом рассказал менеджер спортсмена Дэвид Хиггинс.

«Паркер проведёт поединок в конце февраля. Встреча пройдёт в США. Сейчас мы ждём соперника, но это будет достойный оппонент. Не так давно Джо победил бывшего претендента на титул Алекса Леапаи, он выиграл уверенно, так что теперь его ждёт очередной шаг. Сейчас он занимает второе место в рейтинге по версии WBO, так что это будет шаг к титульной встрече. Возможно, он бросит вызов Уайлдеру или Тайсону Фьюри. Джозеф готов к битве с любым соперником», — приводит слова Хиггинса BoxingScene.

Паркер провёл предыдущую встречу в июне 2019 года, тогда он досрочно победил Алекса Леапаи.