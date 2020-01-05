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WBC будет дисквалифицировать боксёров-профессионалов за участие в Олимпийских играх

WBC будет дисквалифицировать боксёров-профессионалов за участие в Олимпийских играх
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) и Всемирная боксёрская организация (WBO) приняли решение поддержать боксёров-профессионалов, которые захотят выступить на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает BoxingScene.

Что касается Всемирного боксёрского совета (WBC), то он выступил категорически против такой инициативы. По заявлению организации, боксёры, которые будут принимать участие в олимпийских отборочных турнирах или в любом другом турнире, который даст им возможную квалификацию на Олимпийские игры в Токио, будут дисквалифицированы на два года и исключены из всех рейтингов.

Ранее сразу несколько мексиканских профессиональных боксёров выразили желание принять участие в Олимпийских играх в Токио.

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