Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Паркер хотел бы подраться с Усиком за титул WBO

Паркер хотел бы подраться с Усиком за титул WBO
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер может подраться с Александром Усиком за вакантный титул WBO, если Энтони Джошуа освободит его. Об этом сообщил менеджер боксёра Дэвид Хиггинс.

«Говорят, что Джошуа может отказаться от одного из титулов. Если он освободит пояс WBO, то Усик станет обязательным претендентом на бой за вакантный титул. Паркер первый за ним в рейтинге. Всё может закончиться боем Усика и Паркераза за вакантный титул.

Усик — сложный соперник. Ему по силам победить Энтони Джошуа. Мы это осознаём. Если будет возможность, то Паркер пойдёт прямо и станет размениваться с Усиком. Я уважаю Усика, он отличный профессионал своего дела. Надеюсь, что мы увидим бой Паркера и Усика в этом году», — приводит слова Хиггинса Sky Sports.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020