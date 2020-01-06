Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шилдс рассказала, почему хочет драться с Нуньес

Шилдс рассказала, почему хочет драться с Нуньес
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка мира по боксу Кларисса Шилдс рассказал о том, почему она хочет подраться с чемпионкой UFC Амандой Нуньес.

«Помню, когда Аманда Нуньес нокаутировала Крис Сайборг, кто-то сказал, что у Аманды лучшие руки в боксе и ММА. Но я тогда подумала, что это неправда и у меня руки лучше. Я двукратная олимпийская чемпионка. Я хочу провести с Амандой боксёрский бой, потому что она большую часть побед в ММА добывает именно руками. Нуньес смогла нокаутировать Сайборг одним ударом. Поэтому я хочу драться с ней.

Успех — моя мотивация. Мне хватило смелости прийти в бокс, чтобы стать там лучшей. Хватит смелости и для того, чтобы прийти в смешанные единоборства и выиграть там», — приводит слова Шилдс BJPenn.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020