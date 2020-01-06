Шилдс рассказала, почему хочет драться с Нуньес
Чемпионка мира по боксу Кларисса Шилдс рассказал о том, почему она хочет подраться с чемпионкой UFC Амандой Нуньес.
«Помню, когда Аманда Нуньес нокаутировала Крис Сайборг, кто-то сказал, что у Аманды лучшие руки в боксе и ММА. Но я тогда подумала, что это неправда и у меня руки лучше. Я двукратная олимпийская чемпионка. Я хочу провести с Амандой боксёрский бой, потому что она большую часть побед в ММА добывает именно руками. Нуньес смогла нокаутировать Сайборг одним ударом. Поэтому я хочу драться с ней.
Успех — моя мотивация. Мне хватило смелости прийти в бокс, чтобы стать там лучшей. Хватит смелости и для того, чтобы прийти в смешанные единоборства и выиграть там», — приводит слова Шилдс BJPenn.
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